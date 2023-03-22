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مبادلة للاستثمار

" مبادلة" تستثمر 300 مليون دولار فى "جي دي إندستريالز" الصينية

الشركة الإماراتية ضخت استثمارها عبر جولة تمويلية من الفئة "ب"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "مبادلة" -وهي صندوق استثمار سيادى تابع لحكومة إمارة أبو ظبي- عن إتمامها صفقة استثمارية بقيمة 300 مليون دولار في شركة "جي دي إندستريالز" الصينية، المتخصصة فى مجال تقنيات سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي، ومزوّد خدمات في الصين، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي دي"؛ إحدى أكبر شركات التجزئة الإلكترونية في الصين.

وأضافت "مبادلة" فى تغريدة علي حسابها بموقع "تويتر" أن الصفقة تأتي امتداداً للشراكة الحالية القوية مع مجموعة "جي دي" وقد تم إبرامها عبر برنامج الاستثمار في الصين، وشاركت من خلالها في قيادة جولة تمويلية من الفئة "ب" بقيمة 300 مليون دولار لصالح شركة "جي دي إندستريالز".

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة يوم 9 مارس الجاري أن شركة "شي إن" الصينية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت، تعتزم جمع حوالي ملياري دولار في جولة تمويل جديدة هذا الشهر.

وأكدت المصادر أن شركة "مبادلة" الإماراتية ستكون ضمن المستثمرين الرئيسيين في هذه الجولة التمويلية إلى جانب General Atlantic وSequoia Capital China.

وخفضت "SHEIN" تقييمها إلى 64 مليار دولار، بانخفاض بمقدار الثلث عن جولة التمويل قبل عام، وفقا للمصادر.

وأشارت مصادر رويترز إلى أن الشركة تسعى إلى الإدراج في البورصات الأميركية في النصف الثاني من العام الجاري، لكن الشركة أكدت أنها ليس لديها أي خطط حالية للطرح العام.

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