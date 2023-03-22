"ميزان القابضة" الكويتية تتحول إلى الربحية في الربع الأخير من 2023

تحولت شركة ميزان القابضة الكويتية إلى الربحية في الربع الرابع من عام 2022 وإذ حققت أرباحا قدرها 4.6 مليون دينار مقارنة بتكبدها نحو مليون دينار خسائر في الفترة المناظرة من عام 2021.

وتكبدت الشركة خسائر قدرها مليونا دينار على مدار عام 2022 مقارنة بتحقيقها أرباحا في 2021 بلغت 8.4 مليون دينار.

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وأوصى مجلس إدارة "ميزان" بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2022 بنسبة 12% وبإجمالي 3.8 مليون دينار، مقارنة بتوزيع أرباح نقدية بلغت نسبتها 16% عن عام 2021 وبإجمالي نحو 5 ملايين دينار.

وميزان القابضة هي شركة متكاملة وتدير عملياتها التجارية في مجالات التصنيع والتوزيع والبيع بالجملة والتعاقد وتنقسم أنشطة الشركة إلى قطاعين رئيسيين هما قطاع الأغذية وقطاع الرعاية الصحية والاستهلاكية، حيث يساهم كل قطاع بشكل مباشر في إيرادات الشركة وصافي أرباحها.