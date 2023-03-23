ارتفاع خسائر "سبيماكو الدوائية" 149% إلى 104 ملايين ريال بالربع الرابع

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- "سبيماكو الدوائية"، بنسبة 149% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 104 ملايين ريال، مقابل نحو 42 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وبحسب نتائج الشركة على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، فإنها تحولت للخسارة في 2022 بنحو 171 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 18 مليون ريال في 2021.

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وأرجعت الشركة التحول إلى الخسارة لعدة أسباب، منها انخفاض الإيرادات بنسبة 2.3% ما يعادل 33.4 مليون ريال إلى نحو 1.426 مليار ريال، على خلفية ضعف إيرادات المبيعات الدوائية والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال تسجيل نمو قوي في إيرادات الخدمات.

وسجلت الإيرادات من المبيعات الدوائية انخفاضا بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.275 مليار ريال متأثرة بإعادة تسعير بعض المنتجات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتغييرات غير المناسبة في مزيج المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات أحد المنتجات المرخصة والذي كان له أثر سلبي عام على المبيعات الإجمالية.

وانخفض مجمل الربح بمبلغ 54.3 مليون ريال بنسبة -8.8% إلى 566.3 مليون ريال في العام المالي 2022.

وارتفعت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية 15.9% بما يعادل 87.3 مليون ريال إلى 638.1 مليون ريال مقابل 550.8 مليون ريال في العام المالي 2021.