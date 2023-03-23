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شعار شركة ملاذ للتأمين التعاوني
سوق السعودية

تراجع خسائر "ملاذ للتأمين" 67% إلى 28.3 مليون ريال في 2022

الخسائر المتراكمة للشركة تعادل 29.75% من رأس المال

دبي - العربية.نت
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تراجعت خسائر شركة ملاذ للتأمين التعاوني بنسبة 67% في 2022، إلى نحو 28.3 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 85.6 مليون ريال في 2021.

وقالت "ملاذ للتأمين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الخسائر يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 11.7% وبقيمة 91.36 مليون ريال، بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات الاكتتاب الأخرى والتي نتج عنها ارتفاع في صافي دخل الاكتتاب بنسبة 338.6% وبقيمة 47.3 مليون ريال مقارنه مع العام 2021.

وأشارت إلى الارتفاع في دخل الاستثمار بنسبة 64.8% وبقيمة 19.7 مليون ريال، والانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 93.1% وبقيمة 6.6 مليون ريال.

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وبلغت الخسائر المتراكمة لشركة "ملاذ للتأمين" 148.7 مليون ريال بنهاية العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بقيمة 120.4 مليون ريال في العام السابق المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة 29.75% من رأس المال مقارنة بنسبة 24% من رأس المال في نهاية 2021.

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