منصة "MMS Works" ستتيح للمستخدمين إمكانية التواصل مع جمهور "شاهد"

أعلنت شركة " MMS"، الذراع التجاري لمجموعة MBC عن إطلاقها لمنصة الخدمة الذاتية الجديدة "MMS Works" والتي تتيح للمستخدمين فرصة حجز اعلاناتهم على منصة "شاهد".

ستتيح MMS Works الفرصة لمختلف العلامات التجارية وأصحاب الاعمال والجهات الحكومية والشركات الخاصة وكذلك المشاريع الصغيرة الناشئة للظهور على منصة شاهد التي يتابع محتواها اكثر من 25 مليون مستخدم نشط خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز نجاح أعمالهم.

مادة اعلانية

يمكن للعلامات التجارية من خلال MMS Works إدارة حملاتهم بشكل ذاتي تماماً، بدءً من اختيار النوعية (صورة او فيديو) واختيار الشريحة المستهدفة وتخصيص الميزانية وإتمام عملية الدفع بشكل سهل وفوري بالإضافة الى متابعة تقارير أداء حملاتهم.

وعن اطلاق منصة MMS Works قال أحمد الصحاف، الرئيس التنفيذي لـ MMS" شاهد هي منصة الفيديو حسب الطلب التي يتابعها الملايين من العرب وخصوصاً خلال شهر رمضان. مع تضاعف كمية المحتوى منذ بداية عام 2023، يمكن الآن الاستفادة من هذه المنصة المبتكرة لتوسيع نطاق التواصل مع الجمهور والمستخدمين.