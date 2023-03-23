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"أرامكو" توقع مذكرة مع "سامسونغ" لتوطين شبكات الجيل الخامس الصناعية

لتوفير اتصالات آمنة وسريعة وموثوقة

دبي - العربية.نت
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وقّعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة، لتحديد الخطط الأولية لتعاون استراتيجي يستهدف توطين المنظومة الصناعية لتقنية الجيل الخامس في المملكة، بداية من الشبكات الخاصة.

ويهدف التعاون المقترح إلى الإسهام في التحول الرقمي للقطاعات الصناعية المختلفة في المملكة، مثل الطاقة والبتروكيميائيات والتصنيع، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيتي الجيل الرابع والجيل الخامس المتقدمة والتي بإمكانها توفير اتصالات آمنة وسريعة وموثوقة لتلبية متطلبات الأعمال المهمة في مختلف الأنشطة الصناعية.

وتعتزم الشركتان المساعدة في الوصول إلى استخدام تقنية الجيل الخامس الصناعية المتقدمة في الاتصالات عالية الأهمية. ويأتي ذلك عقب الإطلاق الأخير لشركة أرامكو الرقمية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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