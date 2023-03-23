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الخطوط السعودية للتموين
شعار شركة الخطوط السعودية للتموين- "التموين"
سوق السعودية

"التموين" توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن 2022

تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين- "التموين"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022، بإجمالي نحو 41 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 82 سهما.

وقالت "التموين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 2 أبريل 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع 30 أبريل 2023.

كان صافي أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين "السعودية للتموين" قد ارتفع بنسبة 1729% في 2022، إلى نحو 257.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 14.05 مليون ريال في 2021.

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