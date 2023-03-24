شبح الإغلاق يهدد 370 ألف شركة بريطانية

ستواجه حوالي 370 ألف شركة صغيرة في المملكة المتحدة خطر تقليص الوظائف أو الإغلاق عندما يتوقف الدعم الحكومي لفواتير الطاقة فعليًا في نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت تينا ماكنزي، رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة، إنه لمواكبة مشاريع القوانين، يجب أن تكون الشركات قادرة على إعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة الخاصة بها، لا سيما الشركات التي وقعت عقودًا ثابتة عندما كان الدعم الحكومي متاحًا.

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وكان وزير الخزانة جيريمي هانت، قد أعلن أن المملكة المتحدة ستقدم دعم الطاقة للمستهلكين، لكن المساعدة للشركات ستنتهي في الأول من أبريل، مع استثناءات محدودة للمنتجين كثيفي استهلاك الطاقة. وبينما انخفضت أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها العام الماضي، فإنها تظل ضعف المستويات التي كانت عليها قبل أزمة الطاقة، تاركةً الشركات بفواتير ضخمة.

وقالت ماكنزي: "هذا المنحدر سيؤثر أيضًا على المستهلكين، حيث سيتعين على الشركات رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع الفواتير، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم"، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

على الرغم من الدعم الحالي، انهارت العديد من الشركات البريطانية تحت وطأة فواتير الطاقة القياسية. قالت مجموعة التصنيع Make UK في وقت سابق من هذا العام، إن حوالي 13% من الشركات المصنعة كانت قد وصلت إلى نقطة التعادل وستغلق إذا سحبت الحكومة دعم الطاقة.