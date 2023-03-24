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شعار مؤسسة مينتز غروب الأميركية
شعار مؤسسة مينتز غروب الأميركية
أميركا و الصين

مؤسسة أميركية تعلن توقيف 5 من موظفيها الصينيين في بكين

يعملون في مكاتب المؤسسة الأميركية "مينتز غروب"

بكين - فرانس برس
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أوقفت السلطات خمسة موظفين صينيين يعملون في مكاتب المؤسسة الأميركية "مينتز غروب" المتخصصة في التحقيق في مزاعم احتيال وفساد وسوء سلوك في العمل، في بكين، على ما أعلنت المؤسسة الجمعة.

وقال بيان للشركة أرسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس إن "السلطات الصينية أوقفت الموظفين الخمسة في مكتب مجموعة مينتز في بكين، وجميعهم مواطنون صينيون، وأغلقت عملياتنا هناك".

وأضاف البيان أن الشركة "استعانت بمستشار قانوني للتعامل مع السلطات ودعم موظفينا وعائلاتهم".

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