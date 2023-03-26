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توقيع اتفاقية بنك الاستيراد والتصدير السعودي مع مصرف العراقي
أثناء توقيع اتفاقية بنك التصدير والاستيراد السعودي والمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار
بنوك السعودية

"التصدير والاستيراد" السعودي يوقع اتفاق خط ائتمان مع المصرف "العراقي الإسلامي"

لتعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة والعراق

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاق خط ائتمان مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار.

وأضاف في تغريدة أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للبنك سعد الخلب هدفها "تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة والعراق".

وكان بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك العربي الوطني ANB، أبرما اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين على الاعتمادات المستندية، وكذلك توفير الحلول الائتمانية للمصدرين السعوديين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وتمكينها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي.

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