"التصدير والاستيراد" السعودي يوقع اتفاق خط ائتمان مع المصرف "العراقي الإسلامي"

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاق خط ائتمان مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار.

وأضاف في تغريدة أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للبنك سعد الخلب هدفها "تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة والعراق".

مادة اعلانية

معالي الرئيس التنفيذي م. سعد الخلب يوقّع اتفاقية خط ائتمان مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية تهدف إلى تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية بين المملكة والعراق.#توسّع_عالمياً pic.twitter.com/vELxwSBY7j — بنك التصدير والاستيراد السعودي (@SaudiEXIM) March 26, 2023

وكان بنك التصدير والاستيراد السعودي والبنك العربي الوطني ANB، أبرما اتفاقية تعاون ووثيقة تأمين على الاعتمادات المستندية، وكذلك توفير الحلول الائتمانية للمصدرين السعوديين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وتمكينها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي.