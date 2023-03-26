"بحر العرب" تتحول للخسائر بـ 10.44 مليون ريال في 2022

تحولت شركة "بحر العرب لأنظمة المعلومات" إلى الخسائر في 2022، بنحو 10.44 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 21.55 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التحول للخسائر خلال 2022 على أساس سنوي يعود إلى انخفاض الايرادات خلال هذا العام بنسبة 28.89% مقارنة بالعام السابق، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال هذا العام بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق.

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وتراجعت إيرادات الشركة في 2022 بنسبة 28.9% إلى 40.8 مليون ريال، مقارنة بايرادات بلغت 57.45 مليون ريال في 2021.