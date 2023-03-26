بنوك
" ستاندرد تشارترد" يوقع اتفاقية لبيع وحدته في الأردن لبنك الاستثمار العربي
الاتفاقية تحتاج موافقة "المركزي" الأردني لتفعيلها
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال بنك ستاندرد تشارترد اليوم الأحد إنه يعتزم بيع وحدته في الأردن لبنك الاستثمار العربي الأردني، في إطار مساعي البنك الذي يركز خدماته في الأسواق الناشئة لإتمام خطط التخارج من سبع أسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.
أبرم البنك اتفاقية مع بنك الاستثمارالعربي الأردني، والتي تحتاج لموافقة البنك المركزي الأردني لتفعيلها، وبموجب الاتفاق ستنتقل أنشطة ستاندرد تشارترد المصرفية الخاصة بالشركات والتجارة والمؤسسات وكذلك أعمال إقراض المستهلكين والأعمال المصرفية الخاصة إلى البنك الأردني وفقا لـ"رويترز".
مادة اعلانية
وقال البنك في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني إن جميع موظفيه في الأردن سينقلون إلى بنك الاستثمار العربي الأردني.
اقرأ أيضاً
-
"الراجحي المالية": أسعار النفط تحافظ على مستوياتها رغم التقلبات الأخيرةأكدت تمتع البنوك السعودية برأس مال قوي أسواق المال
-
"زين السعودية" توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن 2022الشركة توزع 0.5 ريال للسهم شركات
-
نمو أرباح "زين السعودية" 157% إلى 550 مليون ريال في 2022"الاتصالات المتنقلة السعودية" تحقق أعلى ربح في تاريخها شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية