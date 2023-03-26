" ستاندرد تشارترد" يوقع اتفاقية لبيع وحدته في الأردن لبنك الاستثمار العربي

قال بنك ستاندرد تشارترد اليوم الأحد إنه يعتزم بيع وحدته في الأردن لبنك الاستثمار العربي الأردني، في إطار مساعي البنك الذي يركز خدماته في الأسواق الناشئة لإتمام خطط التخارج من سبع أسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.

أبرم البنك اتفاقية مع بنك الاستثمارالعربي الأردني، والتي تحتاج لموافقة البنك المركزي الأردني لتفعيلها، وبموجب الاتفاق ستنتقل أنشطة ستاندرد تشارترد المصرفية الخاصة بالشركات والتجارة والمؤسسات وكذلك أعمال إقراض المستهلكين والأعمال المصرفية الخاصة إلى البنك الأردني وفقا لـ"رويترز".

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وقال البنك في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني إن جميع موظفيه في الأردن سينقلون إلى بنك الاستثمار العربي الأردني.