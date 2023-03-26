سوق السعودية
"وفرة" تتحول إلى الربحية في 2022 بـ 19 مليون ريال
بدعم من زيادة المبيعات وتحسن أسعار البيع
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أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، تحولها إلى الربحية في 2022 بقيمة 18.99 مليون ريال، مقابل خسارة 10.93 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيس لتسجيل صافي أرباح خلال 2022 مقارنة مع تحقيق صافي خسارة خلال 2021، يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة107.87% وزيادة نسبة مجمل الربح إلى 36%، مقارنة بنسبة ربح 18% خلال 2021 نظراً لتحسن أسعار البيع.
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وأشارت أيضاً إلى ارتفاع قيمة ممتلكات والات ومعدات وبالتالي عكس مخصص هبوطها المكون سابقا، وأيضا رد مخصص ضمان قرض مما انعكس إيجابا علي صافي أرباح الشركة بالرغم من انخفاض بند الإيرادات الأخرى.
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وأوضحت أن الخسائر المتراكمة بلغت 9.68 مليون ريال بنسبة 4.18% من رأس المال البالغ 231.51 مليون ريال.
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