اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وفرة للصناعة والتنمية
شعار وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

"وفرة" تتحول إلى الربحية في 2022 بـ 19 مليون ريال

بدعم من زيادة المبيعات وتحسن أسعار البيع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، تحولها إلى الربحية في 2022 بقيمة 18.99 مليون ريال، مقابل خسارة 10.93 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيس لتسجيل صافي أرباح خلال 2022 مقارنة مع تحقيق صافي خسارة خلال 2021، يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة107.87% وزيادة نسبة مجمل الربح إلى 36%، مقارنة بنسبة ربح 18% خلال 2021 نظراً لتحسن أسعار البيع.

وأشارت أيضاً إلى ارتفاع قيمة ممتلكات والات ومعدات وبالتالي عكس مخصص هبوطها المكون سابقا، وأيضا رد مخصص ضمان قرض مما انعكس إيجابا علي صافي أرباح الشركة بالرغم من انخفاض بند الإيرادات الأخرى.

"هيرميس" للعربية : فرص كبيرة لنمو قطاع الاتصالات السعودي فى إطار رقمنة الاقتصاد اقتصاد اقتصاد السعودية "هيرميس" للعربية : فرص كبيرة لنمو قطاع الاتصالات السعودي فى إطار رقمنة الاقتصاد

وأوضحت أن الخسائر المتراكمة بلغت 9.68 مليون ريال بنسبة 4.18% من رأس المال البالغ 231.51 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تغيير النظام القضائي.. نتنياهو يواجه انشقاقات واسعة داخل حزب الليكود تغيير النظام القضائي.. نتنياهو يواجه انشقاقات واسعة داخل حزب الليكود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط