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الشركة السعودية للصناعات المتطورة متطورة
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سوق السعودية

أرباح "المتطورة" ترتفع 10% إلى 100.2 مليون ريال في 2022

116 مليون ريال إيرادات الشركة السنوية

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 9.96% خلال 2022 إلى 100.21 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 91.13 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب النمو في صافي الربح خلال 2022 على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وزادت إيرادات الشركة في 2022، بنسبة 14.36% إلى 116.05 مليون ريال، مقابل إيرادات بقيمة 101.48 مليون ريال في عام 2021.

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