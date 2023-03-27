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مستشفى الزهراء العام التابعة لشركة نبع الصحة
مستشفى الزهراء العام التابعة لشركة نبع الصحة
سوق السعودية

أرباح "نبع الصحة" ترتفع هامشياً إلى 26.92 مليون ريال في 2022

129.7 مليون ريال إيرادات الشركة السنوية

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية للشركة "نبع الصحة للخدمات الطبية"، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 4.24% خلال 2022 إلى 26.92 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 25.82 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب النمو في صافي الربح خلال 2022 على أساس سنوي، يعود إلى زيادة عدد المرضي بنسبة تقدر بـ 21% عن العام الماضي وهذه الزيادة أدت ايضا لنمو إيرادات الخدمات المساندة التى تتمثل فى خدمات المختبر والأشعة والصيدلية بنسبة تقدر بـ 19%.

وزادت إيرادات الشركة في 2022، بنسبة 10.2% إلى 129.68 مليون ريال، مقابل إيرادات بقيمة 117.68 مليون ريال في عام 2021.

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