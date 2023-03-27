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أميركا تتهم منصة "باينانس" لتداول العملات المشفرة بممارسات غير قانونية

بورصة العملات الرقمية اتخذت نهجًا "محسوبًا" لاستدراج العملاء الأميركيين في انتهاك للوائح الفيدرالية

دبي - العربية.نت
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اتهمت السلطات الأميركية، منصة "باينانس" لتداول العملات المشفرة بممارسات غير قانونية.

ورفعت دعوى ضد بورصة باينانس ورئيسها التنفيذي تشانغبينغ تشاو من قبل هيئة تداول السلع الآجلة "CFTC".

واتخذت بورصة العملات الرقمية نهجًا "محسوبًا" لاستدراج العملاء الأميركيين في انتهاك للوائح الفيدرالية، وفقًا لإيداع الدعوى في محكمة إلينوي الفيدرالية يوم الاثنين.

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وجاء في الشكوى أن تشاو وكبير مسؤولي الامتثال السابق، صموئيل ليم، "قاموا بتنمية قاعدة من عملاء من كبار الشخصيات المربحين وذوي الأهمية التجارية، بما في ذلك العملاء المؤسسيين الموجودين في الولايات المتحدة".

وزعمت الهيئة أن باينانس فشلت في التسجيل لدى الوكالة كوسيط مشتقات كما يقتضي القانون الأميركي.

وتزعم الشكوى أن باينانس "سهلت انتهاك القانون الأميركي" من خلال مساعدة العملاء الأميركيين في التهرب من ضوابط الامتثال وتوجيه العملاء لإخفاء مواقعهم باستخدام شبكات افتراضية خاصة، أو شبكات "VPN".

ووفق ما ورد بالدعوى، اتخذت "باينانس" منذ إطلاق منصتها في عام 2017 نهجًا مقصودًا لزيادة وجودها في الولايات المتحدة على الرغم من الإعلان علنًا عن نيتها المزعومة" منع "أو" تقييد "العملاء الموجودين في الولايات المتحدة من الوصول إلى منصتها".

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