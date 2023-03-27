اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك الأهلي السعودي جديد
شعار البنك الأهلي السعودي
بنوك السعودية

استقالة عمار الخضيري من رئاسة "الأهلي السعودي" وتعيين سعيد الغامدي بدلاً منه

تعيين طلال الخريجي رئيساً تنفيذياً للبنك

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البنك الأهلي السعودي عن صدور قرار مجلس الإدارة والمتعلق بتغيرات على مستوى مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على قبول استقالة عمار بن عبدالواحد الخضيري من مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2023، وذلك لظروفه الخاصة.

ووافق المجلس على قبول استقالة سعيد بن محمد الغامدي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة، وذلك اعتباراً من تاريخ 26 مارس 2023، مع استمرار عضويته في مجلس الإدارة.

هيئة الرقابة المالية السويسرية تدرس سبل محاسبة مسؤولي "كريدي سويس" اقتصاد أزمة مصرفية هيئة الرقابة المالية السويسرية تدرس سبل محاسبة مسؤولي "كريدي سويس"

وقرر المجلس تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.

وجرى تكليف نائب الرئيس التنفيذي طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2023.

يذكر أن طلال الخريجي حاصل على شهادة الماجستير في الأعمال الدولية وشهادة البكالوريس في مجال الاقتصاد الدولي من جامعة جورج تاون، بالولايات المتحدة الأميركية.

كما يمتلك طلال الخريجي خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 27 عاماً قضى معظمها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية. وقد شغل العديد من المناصب كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"ذي إيكونومي تايمز": روسيا تنقل نفطها عبر 100 ناقلة دون وثائق التأمين "ذي إيكونومي تايمز": روسيا تنقل نفطها عبر 100 ناقلة دون وثائق التأمين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط