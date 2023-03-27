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مصرف الراجحي 2022
مصرف الراجحي
بنوك السعودية

مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

المصرف يعين بنوك استثمار لإدارة الطرح

دبي - العربية.نت
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أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل 2022، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية "الطرح المحتمل".

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نوع الإصدار هو صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي.

وعين المصرف كلاً من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

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وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.

وأوضح المصرف أن الهدف من الطرح تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.

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