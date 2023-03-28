سوق السعودية
أرباح "البابطين الغذائية" تتراجع 9.4% في 2022 إلى نحو 14.4 مليون ريال
126.9 مليون ريال مبيعات الشركة في 2022
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجع صافي أرباح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين "البابطين الغذائية"، بنسبة 9.43% في 2022، إلى نحو 14.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 15.9 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع أرباحها السنوية خلال 2022 على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع مصاريف التشغيل ومصاريف التمويل ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.
مادة اعلانية
وتراجعت مبيعات الشركة هامشياً بنسبة 0.63% في 2022، إلى نحو 126.9 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 127.7 مليون ريال في 2021.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مداهمة 5 بنوك في فرنسا ضمن تحقيق بشأن احتيال ضريبي بـ108 مليارات دولارالبنوك هي "سوسييته جنرال" و"بي إن بي باريبا" و"إكسان" و"ناتيكسيس" و"إتش إس بي سي" أسواق المال
-
إنتاج النفط في كردستان العراق مهدد بعد وقف تركي للصادراتشركات النفط في حالة من عدم اليقين انتظاراً لنتيجة المناقشات الجارية بين أنقرة وبغداد طاقة
-
تأشيرة سياحية إلى مصر مدتها 5 سنوات متعددة السفرات بـ700 دولارسيتم الإعلان عن تاريخ تطبيق كافة التسهيلات قريباً سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية