أرباح "البابطين الغذائية" تتراجع 9.4% في 2022 إلى نحو 14.4 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين "البابطين الغذائية"، بنسبة 9.43% في 2022، إلى نحو 14.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 15.9 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع أرباحها السنوية خلال 2022 على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع مصاريف التشغيل ومصاريف التمويل ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

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وتراجعت مبيعات الشركة هامشياً بنسبة 0.63% في 2022، إلى نحو 126.9 مليون ريال، مقابل مبيعات بقيمة 127.7 مليون ريال في 2021.