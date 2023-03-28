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شركة الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "الصناعات الكهربائية" 93% إلى 94 مليون ريال في 2022

زيادة مبيعات الشركة بنسبة 38% إلى 1.066 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة الصناعات الكهربائية بنسبة 92.79% في 2022، إلى نحو 94.17 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 48.89 مليون ريال في 2021.

وقالت "الصناعات الكهربائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات من 770.7 مليون ريال إلى 1.066 مليار ريال بنسبة 38%، وتنوع المنتجات المبيعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في صافي الربح قابلها ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بسبب ارتفاع المبيعات، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل.

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