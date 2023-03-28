الصين تطالب "أبل" الأميركية بتقوية إجراءات حماية البيانات

طالبت الصين شركة "أبل" الأميركية بتقوية إجراءات حماية البيانات.

كان الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، قال في شهادته أمام الكونغرس الأميركي، إن الشركة تأخذ المخاوف الأميركية على محمل الجد.

مادة اعلانية

وأضاف "لن نسمح بالتلاعب ببيانات المستخدمين من أي جهة، مسؤوليتنا حماية المستخدمين الأميركيين وملتزمون بذلك".

وأكد رئيس "تيك توك" أن موظفين أميركيين فقط من يمكنهم الوصول للبيانات الأميركية، وأن بيانات المستخدمين في أميركا معززة بأنظمة حماية.

ومن جانبه قال الكونغرس، إن "تيك توك" يشكل خطرا على بيانات الأميركيين ويجب أن يتحلى بالشفافية.

وبحسب الكونغرس، فإن الحزب الشيوعي الصيني قد يخترق هواتف الأميركيين عبر تيك توك.

وطالب الكونغرس "تيك توك" بضبط المحتوى وعدم تحوله لأداة تجسس.

ومن جانبها، حذرت الحكومة الصينية من بيع تيك توك، وقالت إن الخطوة ستقوض ثقة المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة.

وقالت بكين: "سنعارض بحزم أي خطوة أميركية لإجبار ملاك تيك توك على بيعه".