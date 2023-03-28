خسائر "ثمار القابضة" تتقلص إلى 4.7 مليون ريال العام الماضي

انخفضت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة إلى 4.7 مليون ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بخسائر 162.5 مليون ريال خلال2021.

وأوضحت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية" أن أسباب انخفاض صافي الخسارة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق هي انخفاض مصروفات عمومية وإدارية 71 مليون ريال، وانخفاض مخصص خسائر ائتمانية بمبلغ 22 مليون ريال.

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وأشارت إلى انخفاض مخصص أرصدة مدينة - محكمة التنفيذ بمبلغ 4 ملايين ريال، وتراجع خسائر هبوط في قيمة الممتلكات والآلات بمبلغ 13 مليون ريال.

وذكرت أن العام الماضي لم يشهد تكوين قضايا ومطالبات مالية للعام مقارنة بالعام الأسبق بمبلغ 46 مليون ريال، كما حققت الشركة ارتفاعا في بند إيرادات أخرى بمبلغ 2 مليون ريال.

وأشارت إلى إعادة تبويب بعض أرصدة القوائم المالية لكي تتوافق مع الفترة الحالية، وتعدل كل من مستحقات وأرصدة دائنة أخرى ضمن المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ليصبح 20.56 مليون ريال تقريبا بدلاً من 23.75 مليون ريال تقريبا .

كما تم إضافة بند مخصص مطالبات في المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 3.187 مليون ريال تقريبا.