"دار المعدات" تفوز بعقد من وزارة الصحة السعودية بقيمة 194.8 مليون ريال

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد مشروع الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لمستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان الطبية بمنطقة المدينة المنورة مع وزارة الصحة، بقيمة 194.8 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة تنفيذ العقد 5 سنوات.

مادة اعلانية

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي 2023م.