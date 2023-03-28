"ديزني" ستسرح 7 آلاف موظف ضمن خطة لتوفير 5.5 مليار دولار

تعتزم شركة Walt Disney تخفيض عدد الموظفين بـ 7 آلاف موظف كجزء رئيسي من خطة لتوفير 5.5 مليار دولار، كانت قد أعلنت عنها الشركة في فبراير.

وقال الرئيس التنفيذي Bob Iger في مذكرة للموظفين، إنه سيتم إخطار المجموعة الأولى من الموظفين خلال الأيام الأربعة المقبلة، أما الجولة الثانية الأكبر ستكون في أبريل، حيث سيتلقى الموظفون المتضررون إشعارًا قبل الصيف.

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ومن المتوقع أن تشمل التخفيضات جميع أقسام الشركة بما في ذلك المتنزهات وشبكات ESPN الرياضية.

وبلغ عدد موظفي "ديزني" حوالي 220 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

لكن اعتبارًا من 1 أكتوبر ما يقرب من 25% منهم يعملون بدوام جزئي أو يعملون بشكل موسمي.