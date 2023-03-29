سوق السعودية
ارتفاع أرباح "تقنيات القمم" 16.4% إلى 13.92 مليون ريال في 2022
ارتفعت مبيعات الشركة في 2022 بنسبة 27.12% إلى 28.17 مليون ريال
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أظهرت القوائم المالية لشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، ارتفاع الأرباح بنسبة 16.38% خلال عام 2022 إلى 13.92 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 11.96 مليون ريال في 2021.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب نمو الأرباح السنوية في 2022 على أساس سنوي، يعود إلى زيادة حجم الإيرادات نتيجة التعاقد مع عملاء جدد بمنطقة القصيم ومنطقة مكة المكرمة، والتوسع في عدد البرامج الإلكترونية التي تخدم العملاء.
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وارتفعت مبيعات الشركة في 2022 بنسبة 27.12% إلى 28.17 مليون ريال، مقارنة بنحو 22.16 مليون ريال في 2021.
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