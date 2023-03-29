رئيس "سبيماكو" للعربية: 5% نموا متوقعا لسوق الدواء السعودي حتى 2026

توقع خالد بن صالح الخطاف الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية أن ينمو سوق الدواء فى السعودية بمعدل 5%، إلى عام 2026 ليصل إلى 42 مليار ريال سعودي، والهدف المرجو هو أن تصل نسبة توطيين الصناعة إلى 40% خلال تلك الفترة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن هذا بحد ذاته نجاح كبير جدا بالنظر إلى النمو فى السوق كأكبر سوق في الشرق الأوسط، وتستهدف الشركة التركيز على إنتاج الأدوية الحيوية واللقاحات.

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وتغطي صناعة الأدوية في المملكة 42% من حاجة السوق من حيث الحجم ولكن 28%من حيث القيمة والسبب وراء ذلك استيراد أدوية باهظة الثمن محمية ببراءات اختراع.

وقال الخطاف إن شركات لها أدوية محمية تصنع جزءا من منتجاتها فى المملكة العربية السعودية، بعد التطور التشريعي في المملكة وجهود وزارة الصحة التي وفرت قاعدة رائعة لتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية والتشريعية والجهات ذات العلاقة والصناعة.

تعد السعودية أكبر سوق في المنطقة لقطاع صناعة المستحضرات الدوائية والأدوية الحيوية حيث يبلغ حجم السوق نحو 28 مليار ريال.

ولدى المملكة 50 مصنعاً مسجلاً للأدوية تغطي احتياج السوق المحلية بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث الحجم، في حين تصل صادراتها إلى 1.5 مليون ريال.

وترتبط وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للغذاء والدواء بمذكرة تفاهم لزيادة توطين صناعة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في المملكة، وتسريع تسجيل التراخيص والتسجيل للعلاجات ذات الأولوية.