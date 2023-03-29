اقتصاد الكويت
الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط لخفض حصتها في "مرسيدس بنز"
مرسيدس بنز: الهيئة ستظل مساهماً رئيساً
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يخطط صندوق الثروة السيادي الكويتي، ثالث أكبر مساهم في مرسيدس بنز، خفض حصته في شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية من خلال بيع 20 مليون سهم، وفقا لمديري دفاتر.
وعند سعر استرشادي 69.27 يورو للسهم الواحد، يمكن أن تحصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 1.385 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، وهو ما قد يخفض حصتها إلى أقل من 5% من 6.84% حاليا.
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وقالت مرسيدس بنز في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بمواصلة شراكة ناجحة مع مرسيدس بنز وستظل مساهما رئيسيا".
وتراجع سهم مرسيدس بنز المدرجة في بورصة فرانكفورت 2.3% بعد تلك الأنباء.
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