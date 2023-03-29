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أزمة مصرفية

رئيس "UBS": تنفيذ صفقة دمج بنك "كريدي سويس" تواجه مخاطر

أكبر من أي صفقة تم تنفيذها خلال ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "UBS" السويسرية كولم كيليهر، إن عملية دمج بنك "كريدي سويس" هي أكبر من أي صفقة تم تنفيذها خلال ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأضاف "كيليهر"، إن عملية تنفيذ الصفقة تواجه المخاطر حيث أن "UBS" لا يرغب باستيراد العادات السيئة من "كريدي سويس" مثل استثمارات البنك التي تأتي في المقام الأول والمهام الرقابية والتحكم، لكن هناك رغبة في الحفاظ على المصرفيين الاستثماريين.

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ومصرف "يو بي إس" الأكبر في سويسرا بخدمات مديره العام السابق سيرجو إرموتي ليقود عملية الاستحواذ على بنك "كريدي سويس" التي تقررت لاحتواء أزمة عالمية الأبعاد.

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وسبق لإرموتي أن أدار بنك "يو بي اس" مدة تسع سنوات ونجح في تصحيح مساره. وسيتولى منصبه مديرا عاما للمصرف اعتبارا من الخامس من أبريل/نيسان على ما قال البنك الأربعاء في بيان، موضحا أن المدير العام الحالي رالف هامرز وافق على الاستقالة لكنه سيبقى إلى جانبه خلال الفترة الانتقالية.

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