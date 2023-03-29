محادثات متقدمة بين "كريم" و"اتصالات" الإمارات للتوسع خارج خدمات نقل الركاب

قالت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن شركة كريم لخدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط التابعة لأوبر تكنولوجيز تجري محادثات متقدمة مع مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) للاستثمار في توسعها خارج خدمات نقل الركاب.

بدأت "كريم" في البحث عن مستثمرين خارجيين العام الماضي للمساعدة في تمويل تطبيقها (سوبر آب) والذي يقدم خدمات خارج نطاق عملها الأساسي في مجال نقل الركاب مثل توصيل الطعام واستئجار الدراجات والمدفوعات الرقمية وخدمات البريد السريع.

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وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب عدم الكشف عن المحادثات علنا حتى الآن إن مناقشات "كريم" مع الشركة، المعروفة سابقا باسم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) والتي تسمى الآن (إي آند)، وصلت إلى مرحلة متقدمة وقد يُعلن عن صفقة قريبا.

ولم ترد "كريم" و"إي آند" بعد على طلبات للتعليق عندما اتصلت بهما رويترز يوم الثلاثاء. ولم يتضح بعد المبلغ الذي ستجمعه "كريم" من "إي آند" أو احتمال مشاركة مستثمرين آخرين، لكن أحد المصادر قال إن شركة خدمات النقل أنشأت كيانا منفصلا لإدارة الصفقة.

وقال المصدر إنه في حين أن "أوبر" تمتلك تطبيق "كريم" الذي يستخدمه نحو 50 مليون شخص، إلا أن الأداة الاستثمارية التي ستنشأ حديثا سيكون لديها اتفاق لمستوى الخدمة مع التطبيق وحلوله.

واشترت "أوبر" منافستها "كريم" التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي تعمل في الغالب في الشرق الأوسط، مقابل 3.1 مليار دولار عام 2019 في لحظة فاصلة لشركات التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة دون المساس بالعلامة التجارية والتطبيق.

ولطالما كان للرئيس والمؤسس المشارك لشركة كريم، مدثر شيخة، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة ماكينزي، من المؤيدين لاستراتيجية (سوبر آب) للتوسع فيما يتجاوز خدمة نقل الركاب.

وتركز شركة "أوبر" التي أغلقت عملياتها في "أوبر إيتس" في الشرق الأوسط عام 2020 على خدمات نقل الركاب في الإمارات العربية المتحدة.

ومنح استحواذ "أوبر" عام 2019 على "كريم" الشركة الأمريكية الهيمنة على السوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وباكستان قبل طرحها العام الأولي في نفس العام الذي جمع 8.1 مليار دولار من المستثمرين وجعل قيمة الشركة تبلغ 82.4 مليار دولار.