اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التطويرية الغذائية مناسبة جدا
الأعمال التطويرية الغذائية
سوق السعودية

"التطويرية الغذائية" تتحول للخسائر في 2022

بسبب انخفاض المبيعات وزيادة التكلفة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت القوائم المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، تحول نتائج الأعمال للخسائر خلال عام 2022 بقيمة 3.06 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 2.67 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب التحول للخسائر في 2022 على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات، إضافة إلى تكوين مخصص خسائر ائتمانية (الذمم المدينة والأرصدة المدينة الأخرى) وفقا للمعايير الدولية.

مادة اعلانية

وانخفضت مبيعات الشركة هامشيا في 2022 بنسبة 2.19% إلى 98.65 مليون ريال، مقارنة بنحو 100.85 مليون ريال في 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
1250 أسرة بين المستفيدين من مساعدات بنك الغذاء اللبناني خلال رمضان 1250 أسرة بين المستفيدين من مساعدات بنك الغذاء اللبناني خلال رمضان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط