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شركة الصناعات الكهربائية
شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

"الصناعات الكهربائية" توصي بزيادة رأسمالها 25% بأسهم منحة

تعتزم منح سهم لكل 4 أسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة عبر منح سهم واحد لكل 4 أسهم.

وقالت شركة الصناعات الكهربائية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن نسبة زيادة رأس المال تبلغ 25% ليصبح بعد الزيادة 562.5 مليون ريال، مقارنة بقيمة 450 مليون ريال قبل الزيادة.

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وتهدف زيادة رأس المال إلى تقوية ودعم المركز المالي لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة.

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وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 112.5 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية والمقيدين بسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والذي سوف يتم تحديد موعدها لاحقا.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022، وذلك لدعم وتقوية المركز المالي لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة.

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