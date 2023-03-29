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اقتصاد روسيا

"كارجيل" تتوقف عن تصدير الحبوب من روسيا بداية يوليو المقبل

الشركة ستصدر 2.2 مليون طن من الحبوب في الموسم الجاري

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الأربعاء، إن شركة كارجيل العالمية لتجارة السلع الأولية أبلغتها بأنها ستتوقف عن تصدير الحبوب الروسية مع بداية موسم التصدير المقبل الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز.

وأضافت الوزارة في تعليق لرويترز "وقف أنشطة كارجيل للتصدير بالسوق الروسية لن يؤثر على كمية شحنات الحبوب المحلية إلى الخارج، وأصول الشركة في مجال تصدير الحبوب ستستمر في العمل بغض النظر عمن يديرها".

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وأحجم متحدث باسم الوحدة الروسية لكارجيل عن التعليق.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة آر.بي.سي الاقتصادية اليومية أن الوحدة الروسية للشركة أبلغت أوكسانا لوت نائبة وزير الزراعة في خطاب بأنها ستتوقف عن تصدير الحبوب في الموسم الجديد.

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ووفقا لتقرير الصحيفة ستصدر كارجيل 2.2 مليون طن من الحبوب الروسية في موسم التصدير 2022-2023، أي ما يوازي 4% من إجمالي صادرات الحبوب الروسية.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين 13 مارس / آذار الجاري، أن بلاده لا تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ولكن لمدة 60 يوما فقط هذه المرة.

وقال فيرشينين في مؤتمر صحافي عقب انتهاء محادثات بشأن تمديد اتفاق الحبوب في جنيف، مع ممثلي الأمم المتحدة: "الجانب الروسي لا يعترض على تمديد آخر لمبادرة البحر الأسود"، بعد انتهاء أجلها في 18 من مارس/آذار الجاري ولكن "فقط لمدة 60 يوما".

وجرى توقيع الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة في إسطنبول خلال يوليو/ تموز الماضي عبر إنشاء مركز تنسيق رباعي لتفتيش السفن التي تحمل الحبوب لمنع تهريب الأسلحة.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية بعدما تسبب الهجوم الروسي في توقف التصدير لفترة.

وأسفر هذا الاتفاق الحيوي لإمدادات الغذاء العالمية عن تصدير أكثر من 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وفقاً للأمم المتحدة.

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