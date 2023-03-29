"نسيج للتقنية" تحقق 22 مليون ريال أرباحاً عن العام الماضي بنمو 5.6%

سجلت شركة نسيج للتقنية، صافي ربح 22.1 مليون ريال خلال العام الماضي بارتفاع 5.6% عن العام الأسبق الذي شهد صافي ربح 20.9 مليون ريال تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية" إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 10.6% لتصل إلى 215 مليون ريال العام الماضي مقارنة بنحو 194.4 مليون ريال في عام 2021.

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وذكرت أن صافي الربح ارتفع رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية 11% عن العام الأسبق نتيجة لتكاليف إدراج الشركة في السوق الموازي والتي حمل معظمها في العام 2022، إضافة إلى تكاليف إضافية ناتجة عن تعزيز منظومة الحوكمة في الشركة، ومكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة.

وحافظت الشركة على هامش ربح إجمالي أعلى من 30%، مما ساهم في رفع مجمل الربح إلى 64.5 مليون ريال فى العام الماضي مقارنة بـ 60.8 مليون ريال للعام السابق عليه بارتفاع 6.7%.