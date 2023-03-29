اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مشاركة نسيج للتقنية في معرض بدولة الكويت
مشاركة نسيج للتقنية في معرض بدولة الكويت -المصدر : الموقع الرسمي للشركة
سوق السعودية

"نسيج للتقنية" تحقق 22 مليون ريال أرباحاً عن العام الماضي بنمو 5.6%

الشركة حافظت على هامش ربح أعلى من 30%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجلت شركة نسيج للتقنية، صافي ربح 22.1 مليون ريال خلال العام الماضي بارتفاع 5.6% عن العام الأسبق الذي شهد صافي ربح 20.9 مليون ريال تقريبا.

وقالت الشركة فى بيان لـ"تداول السعودية" إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 10.6% لتصل إلى 215 مليون ريال العام الماضي مقارنة بنحو 194.4 مليون ريال في عام 2021.

مادة اعلانية

وذكرت أن صافي الربح ارتفع رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية 11% عن العام الأسبق نتيجة لتكاليف إدراج الشركة في السوق الموازي والتي حمل معظمها في العام 2022، إضافة إلى تكاليف إضافية ناتجة عن تعزيز منظومة الحوكمة في الشركة، ومكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة.

وحافظت الشركة على هامش ربح إجمالي أعلى من 30%، مما ساهم في رفع مجمل الربح إلى 64.5 مليون ريال فى العام الماضي مقارنة بـ 60.8 مليون ريال للعام السابق عليه بارتفاع 6.7%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
1250 أسرة بين المستفيدين من مساعدات بنك الغذاء اللبناني خلال رمضان 1250 أسرة بين المستفيدين من مساعدات بنك الغذاء اللبناني خلال رمضان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط