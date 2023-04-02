توزيع 12 مليون ريال أرباحاً نقدية لمالكي وحدات صندوق "دراية ريت"
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.34 %
أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الأول من 2023.
وقالت في بيان لـ" تداول السعودية" إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون عند نهاية يوم التداول 16 أبريل 2023 ("تاريخ الاستحقاق")، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
ويبلغ إجمالي الأرباح الموزعة نحو 12 مليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.112 ريال سعودي، وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.34%.
سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 21 مايو 2023، وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 16 أبريل 2023.
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