"الإنماء طوكيو مارين" تجدد وثيقة تأمين عدد من منتجات "عبد اللطيف جميل"

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين تجديد وثيقة تأمين عدد من منتجات التأمين العام مع شركة عبد اللطيف جميل المحدودة، بتاريخ 30 مارس 2023، ولمدة سنة ميلادية واحدة.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2022.

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وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023.

وتشمل تفاصيل العقد تجديد وثيقة تأمين لعدد من منتجات التأمين العام (PAR ، CGL ، PV، MARINE).