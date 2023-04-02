"شور العالمية" توصي بتوزيع 10 ملايين ريال أرباحا نقدية عن عام 2022

أوصي مجلس إدارة شركة شور العالمية للتقنية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2022.

وتبلغ قيمة المبلغ المقترح توزيعه 10.259 مليون ريال سعودي، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 5.129 مليون سهم.

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ويبلغ نصيب السهم من الأرباح 2 ريال لتكون نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية للسهم 20% وفقا لبيان من الشركة إلى "تداول السعودية".

وأظهرت نتائج شركة شور العالمية للتقنية، عن عام 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 32.82%، مقارنةً بأرباح الشركة في عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات.

وبلغت ربحية السهم الواحد 4.69 ريال عن السنة المالية المنتهية 2022 مقابل 3.56 ريال ربحية السهم الواحد عن السنة المالية المنتهية 2021.

ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة ارتفع إلى 24.08 مليون ريال في العام الماضي، مقابل 18.13 مليون ريال أرباح الشركة في 2021.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، بقطاع المنتجات، بعد توسيع قاعدة العملاء واستقطاب عملاء جدد؛ مما نتج عنه الحصول على حصة أكبر في السوق، إلى جانب ارتفاع إيرادات قطاع البنية التحتية، وقطاع الخدمات الاحترافية والرقمية.