تكليف "عثمان القصبي" بمهام الرئيس التنفيذي لـ"التعاونية للتأمين"

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، عن قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز بن حسن البوق اعتباراً من أمس، وذلك بناءً على الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة الشركة قرر تكليف عثمان بن يوسف القصبي بمهام الرئيس التنفيذي، اعتباراً من تاريخ 3 أبريل 2023.

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وأشارت إلى أن عثمان بن يوسف القصبي، هو الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والحياة في شركة التعاونية للتأمين، و يُعد أكبر القطاعات في الشركة.

وذكرت أن القصبي لديه خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في الرعاية الصحية ، وشغل العديد من المناصب القيادية والإدارية قبل تعيينه في الشركة، ومنها منصب المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، والمدير التنفيذي المكلف للتواصل والمتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي.

كما شغل مناصب قيادية لتطوير الأعمال في قطاع الرعاية الصحية ومنها مستشفى ومركز أبحاث الملك فيصل التخصصي، ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

ويحمل عثمان القصبي، شهادة الماجستير التنفيذي في القيادة والإدارة العالمية من جامعة اليمامة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فوتس واجن الألمانية، وشهادة البكالوريوس في علوم التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة الملك سعود.