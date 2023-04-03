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"ماكدونالدز" تغلق مكاتبها الأميركية مؤقتاً وتتهيأ لموجة من التسريحات
ماكدونالدز كانت أعلنت في يناير الماضي عن خطة لإعادة هيكلة عملياتها
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أغلقت شركة "ماكدونالدز" مكاتبها في الولايات المتحدة لبضعة أيام، استعداداً لموجة من التسريحات بحسب بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال.
يأتي ذلك وسط استراتيجية الشركة لإعادة هيكلة عملياتها ضمن خطة معلنة في يناير الماضي بهدف تحديث العمل.
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وأضافت عملاقة الوجبات السريعة إن موظفي الشركة في أميركا وبعض الموظفين في الخارج عليهم العمل من المنزل لحين قيام الشركة بإخطار الأشخاص بوضعهم الوظيفي.
ويعمل لدى "ماكدونالدز" أكثر من 150 ألف موظف في أدوار مؤسسية، نحو 70% منهم خارج الولايات المتحدة.
هذا وكانت مبيعات الشركة العالمية قد ارتفعت بنسبة 11% تقريبًا في عام 2022، بينما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 6% كما ارتفع إجمالي هوامش المطاعم بنسبة 5%.
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