"إس تي سي" تتمم صفقة بيع حصتها في "مراكز الاتصال" إلى "سلوشنز"

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، عن إتمام كافة الإجراءات الخاصة بصفقة الاستحواذ على نسبة 100% من شركة مراكز الاتصال "سي سي سي"، وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مبلغ الاستحواذ استند إلى قيمة المنشأة (Enterprise Value) المعتمدة للاستحواذ وهي 450 مليون ريال، وقد تم تمويله من المصادر الذاتية.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي للصفقة سيظهر على القوائم المالية للشركة في الربع الثاني من العام 2023م.

ويهدف الاستحواذ إلى تعزيز النمو وريادة سلوشنز لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، كما يساهم في التوسع في قطاع تعهيد الأعمال وتقديم خدمات شاملة لعملاء الشركة في المنطقة، وفقا للشركة.

وتعد شركة مراكز الاتصال "سي سي سي" إحدى الشركات الرائدة بمجال تعهيد الأعمال في المملكة، حيث تقدم العديد من الخدمات لقاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن إتمام كافة الإجراءات الخاصة بصفقة بيع حصتها البالغة 49% في شركة مراكز الاتصال "سي سي سي" للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز".