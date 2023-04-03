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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
سوق السعودية

"الصحة" السعودية ترسي مشروعاً على "دار المعدات" بـ180.3 مليون ريال

مدة تنفيذ العقد 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" عن تلقيها موافقة على ترسية منافسة تقديم التغذية المطهية لمستشفيات (الملك فهد مركز القلب – أحد – مستشفى الميقات العام) بالمدينة المنورة مع وزارة الصحة السعودية بقيمة 180.29 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن تقديم التغذية المطهية لمستشفيات (الملك فهد مركز القلب – أحد – مستشفى الميقات العام) بالمدينة المنورة مع وزارة الصحة، وذلك لمدة 5 سنوات.

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وأضافت أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي 2023.

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