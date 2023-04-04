"أجيليتي الكويتية" توقع اتفاقيات تحوط ممولة لسنوات بقيمة مليار يورو
أكدت أن اتفاقيات التحوط تتعلق بجزء من ملكيتها في "dsv" الدنماركية للخدمات اللوجستية
أبرمت شركة "أجيليتي الكويتية" اتفاقيات تحوط ممولة لسنوات مع بنوك "مورغان ستانلي" و"سيتي بنك" و"غولدمان ساكس أوروبا" وغيرها تتعلق بجزء من ملكية "أجيليتي" في "dsv" الدنماركية للخدمات اللوجستية، قد تصل إلى 7.5 مليون سهم من الأسهم الإجمالية المملوكة لـ "أجيليتي" في "dsv".
وستحصل "أجيليتي" بموجب هذه الاتفاقيات على تمويل بقيمة مليار يورو أي ما يعادل 330 مليون دينار منخفضة التكاليف.
وأوضحت "أجيليتي" أن هذه الاتفاقيات تأتي من باب الحيطة والحذر نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق وحجم وأهمية قيمة الحصة في "dsv" بالنسبة لإجمالي قيمة "أجيليتي".
وستسمح هذه الاتفاقيات المعروفة بـ "MULTI YEAR FUNDED EQUITY COLLAR" لـ "أجيليتي" بالاستفادة من زيادة سعر سهم "DSV" وفي نفس الوقت الحد من تأثير انخفاض محتمل للسهم في المستقبل ضمن الحدود المتفق عليها.
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