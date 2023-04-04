"السعودية للكهرباء" تجمع ملياري دولار من طرح صكوك دولية
بعائد سنوي ثابت يتراوح بين 4.632% و5.684%
أتمت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الثلاثاء، طرح صكوك دولية بقيمة ملياري دولار مقسمة على شريحتين خضراء واعتيادية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن قيمة الطرح لشريحة الصكوك الخضراء بلغ 1.2مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد سنوي ثابت للصك 4.632%، بينما بلغت قيمة الطرح لشريحة الصكوك الاعتيادية 800 مليون دولار بأجل استحقاق 30 سنة وبعائد سنوي ثابت 5.684%.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك المصدرة 10 آلاف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار أميركي.
وأوضحت الشركة أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وذكرت أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيع الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي 1993، بصيغته المعدلة.
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