"زهرة الواحة": 70 مليون ريال قيمة خطة التوسعات الرأسمالية لعام 2023

أعلنت شركة "زهرة الواحة للتجارة" عن خطة توسعاتها الرأسمالية لعام 2023م بقيمة 70 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن خطة التوسعات ممولة ذاتيا من نقدية الشركة، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل التكاليف وزيادة الربحية والملاءة المالية.

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وأضافت أنها تتضمن خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) بملحقاته بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتنويع منتجات الشركة، وعدد 2 خط إنتاج أغطية بلاستيكية بملحقاتهما بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمقابلة زيادة طلبات السوق.

وأوضحت أن قطاع الطباعة ومواد التغليف ويشمل الأرض والمباني والإنشاءات، وعدد 2 خط طباعة متكاملين بملحقاتهما بطاقة إنتاجية سنوية 3180 طنا، وعدد 2 خط انتاج مواد تغليف متعددة المنتجات والاستخدامات بملحقاتهما بطاقة إنتاجية سنوية 10,850 طنا.

وأشارت إلى أنها تهدف من خلال قطاع الطباعة ومواد التغليف إلى تنويع مصادر الدخل وتعظيم الربحية وزيادة الملاءة المالية.

وكشفت أنه تم شراء جميع خطوط إنتاج خطة التوسعات الرأسمالية من كبرى الشركات الأوروبية.

وذكرت أنه من المتوقع بدء الإنتاج التجاري لخط إنتاج البريفورم وخطين إنتاج الأغطية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، بينما متوقع بدء الإنتاج التجاري لقطاع الطباعة ومواد التغليف خلال الربع الرابع 2023.

وبينت أنها اعتمدت في تمويل توسعتها الرأسمالية على التمويل الذاتي من نقدية الشركة لتخفيض تكاليف التمويل، وتهدف هذه التوسعات لزيادة الحصة السوقية للشركة في قطاع البلاستيك في السوق المحلى والخارجي، وتنويع وزيادة مصادر الدخل، وزيادة الربحية، وزيادة الملاءة المالية للشركة، وتعظيم حقوق المساهمين.