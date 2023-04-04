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أبوظبي

"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقاً للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري دولار

ائتلاف يضم 13 مصرفا إقليميا وعالميا يقرض "موانئ أبوظبي"

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفا إقليميا وعالميا بقيمة ملياري دولار.

وتشمل التسهيلات سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها 620 مليون دولار و600 مليون يورو (655.32 مليون دولار) و2.86 مليار درهم إماراتي (778.87 مليون دولار)، وتوازي إجمالا ملياري دولار تقريبا، وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف العام.

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وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، محمد جمعة الشامسي: "نجاحنا في جمع تسهيلات بقيمة ملياري دولار هو انعكاس لربحية واستقرار أعمالنا، فضلا عن أنه يمثل اعترافا بالملاءة المالية القوية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، والثقة التي يوليها القطاع المصرفي في رجاحة أدائنا المالي على المدى الطويل".

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وبموجب الاتفاقية، يتولى كل من بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك دور المنسقين ومسؤولي الاكتتاب في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولا اكتتاب إضافيان.

كما تم تفويض كل من سوسيتيه جنرال والإمارات دبي الوطني كابيتال لتولي مهام تنظيم التسهيلات.

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