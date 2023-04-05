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اقتصاد مصر

بالأرقام.. هذه أسعار سجائر "فيليب موريس" في مصر بعد الزيادة

أكدت أن التطبيق اعتبارا من الغد الخميس 6 أبريل 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "فيليب موريس – مصر"، عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها من السجائر والتبغ المسخن اعتبارا من يوم 6 أبريل، لتتراوح بين 39 جنيهاً إلى 59 جنيهاً للمستهلك.

وأوضحت الشركة في منشور اطلعت "العربية" عليه، أنه سيتم رفع سعر كل من "مارلبورو" أحمر وجولد إلى 54 جنيهاً، فيما زاد صنف "مارلبورو" Crafted بأنواعها إلى 44 جنيهاً.

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وقررت الشركة زيادة سعر سجائر "ميريت" بأنواعها ليصبح 59 جنيهاً للمستهلك، كما سيتم زيادة أسعار "إل إم" بأنواعها ليصبح 39 جنيهاً.

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وتضمن القائمة زيادة أسعار منتجات التبغ المسخن "هيتس" إلى 48 جنيهاً، وزيادة صنف "هيتس دايمنشيونز" إلى 50 جنيهاً.

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