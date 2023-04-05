سوق أبوظبي
"الجرافات البحرية" تعتزم الاستحواذ على أصول "مؤسسة الصقر الذهبي"
"الجرافات" تصدر سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة 625 مليون درهم كسعر استحواذ
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وافق مجلس إدارة "الجرافات البحرية الوطنية" على قيام الشركة بالاستحواذ على أصول مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية وذلك مقابل إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة 625 مليون درهم كسعر استحواذ.
وبعد التحويل، سيتم رفع رأسمال شركة الجرافات البحرية ليصبح 844 مليون درهم.
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وتم رفع التوصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين التي ستنعقد في 28 أبريل الجاري.
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