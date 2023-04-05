"VTB" ثاني أكبر بنك في روسيا يعلن خسارة 7.7 مليار دولار في 2022

أعلن بنك "VTB" وهو ثاني أكبر بنك في روسيا تكبده خسارة 7.7 مليار دولار في عام 2022 بسبب العقوبات.

وتوقع "VTB" التعافي من هذه الخسارة ليسجل أرباحًا قياسية في عام 2023، مدعومة بشراء منافسه Otkritie Bank وبداية مربحة لهذا العام.

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رئيس بنك VTB: بنوك روسيا تحتاج سنوات لشطب الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها

ألقى الرئيس التنفيذي أندريه كوستين باللوم في خسائر البنك بشكل مباشر على العقوبات الغربية ضد القطاع المالي الروسي. ولدى "VTB" انكشافا كبيرا على الأسواق الدولية بأكثر من 20%، من محفظة قروضه بالعملات الأجنبية، وقد تعرض لضربة شديدة في المراحل الأولى من الصراع في أوكرانيا.

كشفت نتائج البنك الأربعاء، التي نُشرت بموجب معايير التقارير الدولية لأول مرة منذ أكثر من عام، عن خسائر فادحة في عمليات الصرف الأجنبي والمعادن الثمينة بالإضافة إلى المخصصات الضخمة.

وسجل "VTB" خسارة صافية قدرها 612.6 مليار روبل (7.73 مليار دولار) ، بانخفاض عن أرباح قياسية بلغت 327.4 مليار روبل في عام 2021.

وزادت التكاليف بنسبة 343.3%، إلى 514.3 مليار روبل وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 50.3%، إلى 321.0 مليار روبل.

يعمل "VTB" على حل مشكلات رأس المال عن طريق زيادة الأصول. فقد اشترى منافسه "Otkritie" مقابل 340 مليار روبل.