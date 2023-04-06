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السعودية للكهرباء تحدد السعر الاسترشادي لطرح صكوك خضراء وتقليدية
شركة السعودية للكهرباء
سوق السعودية

"السعودية للكهرباء" تعلن استرداد صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار

بنك دويتشه فرع لندن هو وكيل الدفع

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استرداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية الدولية المستحقة في 8 أبريل 2023، بمبلغ مليار دولار أميركي.

وأشارت الشركة في بيان لـ" لتداول السعودية" إلى استرداد كامل قيمة الشريحة الثانية للصكوك الإسلامية الدولية المصدرة في 8 أبريل 2013 بقيمة مليار دولار والمدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

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وذكرت أنها استردت الصكوك بالكامل وعددها 5 آلاف صك وكانت القيمة الاسمية للصك عند الإصدار 200 ألف دولار أميركي.

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أوضحت أن بنك دويتشه فرع لندن هو وكيل الدفع، وأن الأثر المالي لهذه العملية سيظهر في القوائم المالية للربع الثاني من 2023.

وقبل يومين أتمت الشركة السعودية للكهرباء، طرح صكوك دولية بقيمة ملياري دولار مقسمة على شريحتين خضراء واعتيادية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن قيمة الطرح لشريحة الصكوك الخضراء بلغ 1.2مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد سنوي ثابت للصك 4.632%، بينما بلغت قيمة الطرح لشريحة الصكوك الاعتيادية 800 مليون دولار بأجل استحقاق 30 سنة وبعائد سنوي ثابت 5.684%.

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك المصدرة 10 آلاف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار أميركي.

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