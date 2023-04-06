"الصكوك الوطنية" في الإمارات تسجل 15% نمواً خلال عام 2022

أعلنت "الصكوك الوطنية"، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، بلوغ حجم محفظتها الاستثمارية 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار أميركي) في العام 2022، أي ما يماثل زيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق.

وقالت "الصكوك الوطنية" في بيانها حول الأداء السنوي، إن النمو الذي تحقق في 2022 شمل الأفراد والمؤسسات، فضلا عن عوائد ملحوظة حققها حملة الصكوك.

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ووصلت الأرباح والعوائد التي تمنحها "الصكوك الوطنية" لعملائها إلى 5% في العام 2022 على بعض المنتجات. كما حافظ 62% من العملاء على الادخار مع الصكوك الوطنية منذ ما يزيد على 10 سنوات.

وأرجعت "الصكوك الوطنية" نموها القوي في العام 2022 إلى العديد من الأفكار والحلول، مثل خطة التقاعد الذهبي، ونادي الادخار العالمي، وصكوك الوقف.

وترتقي خطة التقاعد الذهبي بحلول التخطيط المالي التي توفرها الصكوك الوطنية للمواطنين والمقيمين، حتى تتمكّن من مواكبة الطلب المتزايد من جانب أصحاب العمل والموظفين.

وشهدت الخطة تفاعلا إيجابيا من قبل الشركات لتسجيل الموظفين حيث انضم أكثر من 10.000 موظف إليها حتى اليوم. كما تُواصل الشركات استكشاف الحلول الجديدة في هذه الخطة، مما يساعد أيضا في تغيير نمط تفكير الموظفين حول التخطيط لمستقبلهم المالي قبل نهاية الخدمة.

وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: "تمكّنت الصكوك الوطنية خلال العام الماضي 2022 من استقطاب جميع شرائح المجتمع من خلال الحلول التي تقدمها لهم. لقد أظهر نمو المدخرات خلال السنوات الماضية بوضوح تام تحولاً ملحوظاً في ثقافة الادخار لتصبح من الممارسات اليومية المنتظمة لعملائنا، حيث تمت حتى الآن أكثر من 196 ألف معاملة ادخار".