"فاديكو" توزع أرباحا عن النصف الثاني من العام الماضي يوم 25 أبريل

أعلنت شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان" فاديكو" عن بدء صرف الأرباح النقدية ابتداءً من يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وقالت في بيان لـ" تداول السعودية" إنه سيتم إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية.

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أعلنت الشركة فى بيان سابق يوم 30 مارس الماضي عن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الثاني من العام المالي 2022 بـواقع 1.27ريال لكل سهم أي ما يعادل 12.70% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ 1.79مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 9 أبريل 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وانخفض صافي ربح الشركة 37.3% عن العام الماضي إلى 3.77 مليون ريال ، مقابل 6.02 مليون ريال تقريبا في عام 2021.

وطرحت "فاديكو" في مايو من العام الماضي 2022، عدد 282 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة فى السوق الموازية "نمو" وبلغ سعر الطرح بلغ 71 ريالا للسهم الواحد.

وكانت نسبة التغطية 57.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم 11 مايو 2022 إلى 15 مايو 2022.